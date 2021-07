EN VIVO ESTA NOCHE. Yahaira Plasencia y Magaly Medina se volverán a ver las caras en una nueva entrevista que promete sacar chispas. La popular ‘Reina del Totó’ estará en ‘Magaly TV, La Firme’ acompañada por el afamado productor neoyorkino Sergio George este miércoles.

Magaly Medina afirmó que espera que Yahaira conteste todas sus preguntas porque en la anterior entrevista solo respondió con monosílabos.

“Espero que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara peleada, yo no me molesto. Estar en este negocio es tener correa”, manifestó Medina.

Yahaira Plasencia estrenará en el programa de ‘La Urraca’ su tema ‘Dime’, una salsa cortavenas que muchos ya indican estaría dedicada a su expareja, Jefferson Farfán.

Magaly Medina anunció entrevista con Yahaira Plasencia y Sergio George. (Foto: @yahairaplasencia/@sergiogeorge)

SUS ENFRENTAMIENTOS

Hace unos días, Yahaira Plasencia y Magaly Medina tuvieron un intercambio de ideas en redes sociales luego de que la conductora de espectáculos la cuestionara duramente.

Lo mismo ocurrió cuando Yahaira Plasencia fue intervenida por hacer una fiesta en Cieneguilla. Magaly Medina le dio con palo por haberse escondido en una maletera.

Yahaira Plasencia juró ante la Biblia decir la verdad en entrevista con Magaly Medina. (Foto: Captura de pantalla)

SU PRIMER ENCUENTRO EN EL 2020

A fines de enero del 2020, Magaly Medina preparó un programa especial solo para Yahaira Plasencia con motivo de su entrevista. Aquella vez, la salsera realizó el lanzamiento del videoclip de su canción ‘Cobarde’.

Desde el inicio del espacio de espectáculos, la cantante se mostró muy segura y afirmó a la periodista que “hay un cariño muy especial” con Jefferson Farfán y que por ahora son solo amigos.

Yahaira Plasencia tuvo encuentro con Magaly Medina y habló de los hijos de Jefferson Farfán. (Foto: Trome)

Asimismo, habló de la ausencia de los hijos de la ‘Foquita’ y consideró que los pequeños debieron estar en el estreno de la película de su papá, pues era un día muy especial para él “y los pequeños debieron estar ahí, independientemente de que yo esté o no”.

Magaly Medina en esta entrevista vio la oportunidad de poner en aprietos a Yahaira Plasencia por los ampays que su programa le ha hecho desde que se empezó a especular sobre su nueva vinculación sentimental con el futbolista; sin embargo, la salsera logró salir airosa y hasta en dos oportunidades troleó a la ‘Urraca’ y la puso en apuros legales luego que esta mencionara que tenía videos de ellos dos pasando la noche en el departamento de La Molina.