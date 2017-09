Yahaira Plasencia cuadra a su tía por hablar sobre su familia [VIDEO]

Yahaira Plasencia se defiende. Erika Vidal Quintanilla, media hermana de la mamá de la salsera, salió a revelar detalles de su familia y decir que la joven no la apoya económicamente. Según la mujer, ella tenía una relación cercana con la cantante y lamentaba su cambio de actitud.

La mujer incluso dijo estar resentida con Yahaira Plasencia, porque supuestamente la participante de Esto Es Guerra la había negado. Incluso, manifestó que ella tiene un problema delicado de salud desde hace años y necesita apoyo económico, pero la salsera no le ofrece su apoyo.

Ante estas declaraciones, Yahaira Plasencia decidió salir al frente para aclarar la situación. La cantante se mostró muy fastidiada con la situación y hasta perdió un poco el control mientras daba sus declaraciones. La joven fue enfática en señalar que ella solo tiene responsabilidad por sus padres y sus hermanos.

"Nunca me he criado con ella, no he tenido ningún vínculo con ella. Mi familia es mi papá, mi mamá y mis cuatro hermanos. Nadie más. Me he sacado la mugre desde muy chiquita por ellos y no va a venir cualquier familiar a sentarse en TV a decir: "Ella no me da" ¿Por qué le tengo que dar?", exclamó muy molesta Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia sobre su tía

Eso no fue todo. Yahaira Plasencia también reveló que su tía tiene 8 hijos y por ese motivo, ellos tienen que estar pendientes de su situación económica y no ella. Además, aclaró que ella ha brindado su ayuda a otros tíos, pero ellos se han acercado a ella de manera distinta y no en TV.

"Yo le doy a mi familia, a mis papás y a mis hermanos. No le tengo que dar a mi tía. La señora Ericka tiene 8 hijos. Que sus hijos trabajen que son bien grandes, manganzones, y le den a su mamá ¿Yo por qué tengo que darle?", dijo molesta Yahaira Palsencia.

La salsera declaró también que si ella tiene algún problema con la fama, eso no tiene por qué importarle a la señora Vidal. YahairaPlasencia indicó que la forma como su tía pide ayuda está llena de maldad, y por eso le resta importancia en su vida.

"Si se me sube a la fama es mi problema. Yo le doy a mi familia. Si ella viniera de otra forma y me dijera: 'Yahaira, necesito ayuda' con gusto la ayudaría. Pero no con la maldad con la que ella va a otros canales a hablar mal de mí. Yo tengo tíos que he ayudado. Pero ellos vienen diferente a mí a comparación de ella", puntualizó Yahaira Plasencia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.