Yahaira Plasencia se roba las miradas en TikTok. Los fanáticos de la salsera revivieron un video en el que vemos a la salsera mostrando sus mejores pasos a ritmo de “Gatúbela”, tema de la colombiana Karol G.

La intérprete de “Y le dije no” aparece con un bikini amarillo y un short, evidenciando una vez más destreza para el baile. El video publicado por Plasencia suma más de 57 mil reproducciones y un sinfín de comentarios de sus seguidores, quienes han quedado impactado con sus sexys pasos de baile de la cantante.

“Eres una diosa”, “Hermosa”, “La miro y no la dejo de mirar, linda Yaha”, “Belleza peruana”, “Muy linda”, “La miro y lo vuelvo a mirar”, “Qué elegancia”, “Qué bonito te queda el color amarillo”, son algunas reacciones de sus fans.

Yahaira Plasencia quiere ser actriz

Luego que Yahaira Plasencia jugara una broma por el Día de los Inocentes con su reingreso a la orquesta ‘Son Tentación’, la salsera habló de los proyectos que tiene preparado para este año 2023. La exengreída de Sergio George comentó sus ganas de ingresar al mundo de la actuación.

“ Tengo planes que en enero y febrero poderme meter a clases de actuación , me gustaría poder meterme en eso. Ojalá que ya me matriculé en enero, me da un poco de roche, pero quiero aprender incursionar en otras cosas. Quiero actuar, meterme a clases de oratoria y así”, dijo.

La cantante también reveló que estaría próxima a abrir por un par de meses su academia de baile, como lo hizo el año pasado. Según comentó, sí tuvo éxito.

“ El año pasado saqué la academia de baile, así que me gustaría hacerlo por un mes o dos meses, quizás y me fue super bien”, agregó.

