QUIERE SEGUIR EN COMPETENCIA. Yahaira Plasencia se encuentra sentenciada junto a Claudia Serpa y César Vega en ‘El Artista del Año’. Uno de ellos lucharán este sábado por continuar en la competencia de canto y baile, por lo que la salsera está preocupada e hizo un llamado a su colega Daniela Darcourt.

Al ser consultada por las cámaras de América Espectáctulos por el enfrentamiento con Claudia y César, la expareja de Jefferson Farfán dijo sentirse tranquila pues pasará lo que tenga que pasar. Sin embargo, sucedió lo que nadie se imaginaba: pedir ayuda a Daniela.

“Daniela apóyame pe, jaja, no sé, vamos a ver a quién llamo, me imagino que la producción verá o si lo veré yo”, dijo Yahaira en modo sarcástico, lo que originó las carcajadas del reportero.

La salsera recalcó que no sería una mala idea hacer un dúo con la exjurado de La Voz Perú, quien hace unas semanas realizó su concierto en Lima, el que fue todo un éxito.

“Sería lindo, una vez nos juntamos en Esto es Guerra, ¿por qué no? Pero no sé qué me pedirán hacer”, precisó.

CLAUDIA SERPA TAMBIÉN EN SENTENCIA

Por su parte, Claudia Serpa aseguró que dará lo mejor en ‘El Artista del Año’ para pasar de sentencia y triunfar por encima de Yahaira Plasencia y César Vega. Sin embargo, destacó el talento de ambos.

“Cuando me pongo nerviosa, me muero de risa. Pero por dentro estoy temblando en sentencia, sobre todo con dos grandes, con la Yahaira y con César. Entonces va a estar difícil porque de hecho ellos tienen un montón de seguidores, aunque yo también, pero vamos a lucharla”, señaló.