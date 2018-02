Yahaira Plasencia se presenta en Esto es Guerra y su renovada figura sorprende a todos [VIDEO y FOTOS]

La salsera Yahaira Plasencia se presentó en el programa Esto es Guerra. La cantante presentó su nuevo tema "Sé que Fallé". La presencia de la joven incómodo notoriamente a la modelo Rosángela Espinoza.



Yahaira Plasencia hizo bailar a todo el set con su nuevo tema. Incluso, Rosángela Espinoza se animó a dar unos pasos de baile. La modelo y la salsera se vuelven a ver las caras tras la dura pelea que protagonizaron en octubre del año pasado.



Si bien no se presentó a Yahaira Plasencia como la nueva integrante del programa Esto es Guerra, los conductores del mencionado espacio televisivo expresaron que la salsera estaría presente mañana en el reality. De este modo se deja abierta la posibilidad de un reingreso de la cantante.



Como se recuerda, Rosángela Espinoza no está dispuesta a vivir momentos de tensión en 'Esto es Guerra' y habría exigido que en su contrato coloquen una cláusula en la que el programa se comprometía a no contratar a Yahaira Plasencia, tras la tremenda pelea que protagonizaron en vivo y que originó a que ambas sean sacadas del reality.



Al ser consultada por el programa 'Estás en Todas' Rosángela Espinoza no negó tal afirmación e indicó que "o era ella (Yahaira Plasencia) o yo". Sin embargo, el misterio parece aclararse con la presentación de la salsera hoy en el reality.



Yahaira Plasencia se presenta en Esto es Guerra