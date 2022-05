Yahaira Plasencia desde Punta Cana, a donde llegó para ser una de las presentadoras de los Premios Heat, manifestó que se encuentra soltera porque ya no confía en nadie y que no ha ‘removido’ el pasado ni mencionado a nadie en la entrevista que le dio a Andrea Llosa en su programa ‘Mujeres poderosas’.

“Estoy contenta de estar en Cap Cana y ser una de las personas que entregue el globo de los Heat que une a la música latina”, dijo Yahaira luciendo su figura en un conjunto de dos piezas color amarillo.

Acabas de lanzar el tema ‘La cantante’, que es una versión del tema emblemático de Héctor Lavoe, algunos te han felicitado y otros criticado, ¿qué te motivó a grabar esta versión?

Mira, Héctor Lavoe es un grande, pero hay mucha gente de mi generación que no escuchó su música y yo hice mi propia versión con la colaboración de Ator Utela, y la producción de Sergio George, para dar un mensaje al público y sepa que los artistas también sufrimos, lloramos y así salimos al escenario, pues como muchos también he pasado momentos tristes en mi vida. Quiero anunciarles que este miércoles lanzaremos el video oficial en todas las plataformas digitales.

Acabas de grabar una entrevista con Andrea Llosa, y se comenta que estás removiendo el pasado, ¿es por algún motivo en especial?

Yo no hablé de nadie, simplemente conté sobre un episodio de mi vida porque hoy la mujer es la más juzgada y criticada.

Bajo esa premisa, supongo que respaldas a Melissa Paredes…

Prefiero no hablar del tema, solo hablo por mí y mi mensaje es decirle a la gente, sobre todo a las mujeres, que salgan adelante, que sean fuertes.

¿Y en tu corazón ya existe una nueva ilusión?

No, yo estoy hace dos años soltera y estoy bien así. No te voy a mentir, sí conozco gente, me escriben, pero nada, no hay nadie.

Soltera, pero nunca sola.

De verdad, estoy sola y tranquila.

¿Es difícil encontrar pareja en el medio artístico?

Lo que pasa es que no confío en nadie, ya después de las experiencias que me han tocado vivir prefiero estar tranquila y enfocada en mi carrera.

