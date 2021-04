Ethel Pozo también se pronunció sobre el caso de Yahaira Plasencia y la maletera. A diferencia de Janet Barboza, la conductora de ‘América hoy’ indicó que el apena mucho lo que está sucediendo con la salsera , pero precisó que no hará leña del árbol caído.

Sobre lo sucedido, Ethel Pozo indicó que Yahaira Plasencia ya asumió sus errores y que no deberían darle con ‘palo’. Además, precisó que ella misma tendrá que enmendar su mal accionar.

“Mi opinión es que no hay que hacer leña del árbol caído, me da muchísima pena porque conozco a la mamá de Yahaira, a Yahaira, me he declarado fan de su música. Entonces, darle ahora con palo, la verdad que no porque los hechos hablan por si solos. Ella misma está reconociendo que tomo la peor decisión, es responsabilidad de ella borrar estas imágenes”, dijo Ethel Pozo.

Ethel Pozo defiende a Yahaira Plasencia

LA YAHA SE ESCONDIÓ EN UNA MALETERA

Al momento de la intervención, Yahaira Plasencia se habría negado a salir del lugar para no ser captada por las cámaras de la prensa. Los amigos y hermano de la cantante sí accedieron a acompañar a las autoridades y pidieron que dejaran de grabar.

Asimismo, en el video compartido por Instarándula se ve que les preguntan si no tenían miedo a contagiarse del Covid-19, pero se quedaron callados.

Más tarde, el programa de de Rodrigo González, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Yahaira escondida en la maletera de un auto para evitar ser detenida por la Policía Nacional del Perú.

