Yahaira Plasencia evadió la pregunta cuando le consultaron que haría si se cruza con Jefferson Farfán. 

Luego de que Valeria Roggero, ahijada de Jefferson Farfán, colgó en su historia de Instagram un video donde se le ve cantando junto a Yahaira Plasencia, en una discoteca barranquina, se encendieron los rumores de un posible reencuentro entre la salsera y el futbolista.



Incluso se llegó a decir que en ese local también se encontraba Melissa Klug, pero nunca se cruzaron.



“Hace tiempo que no salía. Me encontré con Valeria, fue a mi box un ratito y conversamos, bailamos y se fue”, contó la salsera.



¿Estás disfrutando de la vida?

Ya me toca, así que si me ampayan, no me digan nada.



¿Con quién te van ampayar? ¿Lo dices porque ahora Jefferson está acá?

No, lo digo por si me ven bailando por ahí sola.



¿Sabes que te puedes encontrar con Jefferson Farfán en cualquier discoteca?

Sí, pero eso no es problema mío. (A las discotecas) va todo el mundo, yo vivo mi vida, mi mundo, con mi gente. No tengo problemas con los demás.



Pero ¿si lo ves lo saludas? Hasta pueden bailar un tema juntos...

(Cambia de tema) Ha estado bien chévere la puesta acá (con Daniela Darcourt).



Luego la salsera se retiró sin dar más declaraciones, pero quedó demostrado que a pesar de la ruptura de su relación con la ‘Foquita’, mantiene el vínculo amical con su entorno más cercano.