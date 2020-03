Evelyn Vela se ‘vaciló’ al enterarse de los rumores que indican que Yahaira Plasencia se habría quedado varada en Rusia y estaría pasando sus días al lado de su ‘amigo’ Jefferson Farfán.

“Ja, ja, ja. Este es un tema de nunca acabar. La ‘tóxica’ se mete a la casa de un hombre con engaños. Ojo, esto no va para ella, sino para varias mujeres que con la excusa de que no pueden salir, se quedan (con el amigo o pareja)”, mencionó la popular ‘Reina del sur’.

¿Crees que la persona tóxica es la que aprovecha este momento de cuarentena para convivir?

Sí, exactamente. Para que las mantengan y ‘sangrarlos’.

En redes sociales le piden a Yahaira que no regrese, ¿crees que sería lo mejor?

Sí, que sean felices y coman perdices. Se dice que en la etapa de la convivencia es donde realmente conoces a la persona que tienes al lado... Quién sabe, no sé qué pasará con ellos, ¿se aburrirán o complementarán?

¿Tú cómo estás afrontando esta cuarentena?

Me quedé en Lima, no pude regresar a Ica. Extraño a mi familia, pero gracias a Dios mis hijos están acá, regresaron con las justas de Miami. Esta situación es terrible, es una pena ver a tanta gente morir en el mundo. Mi familia no sale para nada a la calle, mi abuelo, quien me crió, es una persona vulnerable, y lo cuidamos mucho. (D. Bautista)