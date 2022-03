EN POLÉMICA. Así se encuentra Yahaira Plasencia luego de las declaraciones de Kimberly Pimentel, quien contó en sus redes sociales que sufrió maltrato por parte de la Reina del Totó cuando tenía tan solo 18 años. era su bailarina e iniciaba en el mundo de la música.

“Tenía humores medios raros y una tenía que aguantárselos. A mí me criticaba por todo, que si estaba muy gorda, que si bajaba de peso, que si me equivoqué en una voz, en un paso... yo estaba en el escenario y me jalaba y me decía ‘¡deja de estar haciendo huev...!’ y cosas así “, comentó la también conocida como Kimie Music.

Pese a ello, consideró que fue una buena experiencia durante sus comienzos en su carrera. “Aprendí bastante”, reconoció la exbailarina de Yahaira Plasencia.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que bailarinas de la salsera denuncian maltratos de su parte. Por su lado, la ‘Yaha’ aún no se ha pronunciado para desmentir o confirmar esta información.

