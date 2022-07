SALIÓ AL FRENTE. El excongresista Paul García, sindicado como uno de los funcionarios que mantuvo un romance con Yahaira Plasencia, salió al frente para desmentir dicha versión. El exparlamentario se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para enviarle un mensaje a Pancho Rodríguez, quien lo acusa indirectamente de mover sus influencias para no entrar al país.

“Me pongo nervioso porque primera vez que estoy en un programa de espectáculos. A Yahaira la conozco porque sé sus canciones, pero no he tenido noviazgo ni relación ni nada . No, tampoco (me he pachamanqueado con Yahaira)”, dijo evidentemente nervioso.

Según explicó el excongresista, él actualmente tiene pareja (desde hace un año) y no tendría problemas en confirmar si hubiese tenido un romance con la expareja de Jefferson Farfán.

“ Diría si hubiese tenido algo, pero nada que ver... Yo la he visto unas cuántas veces, no sé cuántas, en una presentación , me la han presentado, no es que hayamos compartido directamente, me la he cruzado, presentado. Espera voy a tomar un poquito de agua...”, agregó.

Sin embargo, la conductora Gigi Mitre dijo no creer en sus palabras. “ Se ríe, le brillan los ojos, alucina que no le creo, no tiene nada de malo, ella es soltera ”, dijo.

EXCONGRESISTA ENCARA A PANCHO RODRÍGUEZ

En esa línea, Paul García negó que haya movido sus influencias para impedir el ingreso de Pancho Rodríguez al Perú, así como en la intervención en la fiesta de la salsera en Cieneguilla.

“Yo me lo tomo deportivamente, pero cuando ya se meten cosas legales, temas de influencia, eso ya es muy grave para el país, para la imagen de los peruanos. Yo recién me he informado. A mí no me invitaron a la fiesta, yo no tengo nada que ver y quiero aclararlo ”, puntualizó.