EN POLÉMICA. En clan de Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta por una denuncia de Olenka Mejía, la expareja del hermano de la salsera, quien lo acusa de no pagar una deuda, además de tampoco pasar manutención de alimentos para su menor hijo.

Horas antes del concierto del pasado sábado, donde ‘La Totó' la rompió vía streaming, la joven utilizó sus redes sociales para hacer una fuerte acusación contra su familia. “Me cansé de tus abusos e incumplimientos. Si a ti te llega y a tu familia que tengan deudas conmigo! No quisieron por las buenas, se hacen los locos, no contestan! páguenme lo que me deben”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, para el programa Amor y Fuego denunció que Yorch Plasencia no le compra ropa a su hijo desde año y medio y le pasa diferentes montos de dinero cada vez que quiere. Por si fuera poco, dice que no lo ve hace dos meses y que le puso de excusa que tenía covid, a pesar de mostrarse públicamente en los ensayos con Yahaira.

“A parte de eso me debe plata la mamá, me deben tres mil soles”, aseguró Olenka Mejía para el espacio de Rodrigo González. “Estoy disponible a que él le retire el apellido a mi hijo, no quiero que él le dé nada. Lo único que quiero es que me paguen y se olviden de mi hijo”, finalizó.

Yahaira Plasencia: Expareja de su hermano denuncia a su familia por deuda | Amor y Fuego