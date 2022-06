NO LA SUELTA. Luego de su presentación en los Premios Heat 2022, donde fue nominada pero no ganó, Yahaira Plasencia ha estado en boca de todos por su nuevo tema, una renovada versión de ‘El Cantante’ de Rubén Blades, llamada ‘La Cantante’. Magaly Medina no la perdonó y destacó que cantó con playblack, aunque más tarde también recogió los comentarios de tres expertos en salsa colombianos que criticaron a la Totó.

“Yo no la critico porque después dicen que a Magaly le gusta Daniela Darcourt, no la critico yo, en Colombia la han criticado tres expertos en salsa, dicen que en Cali, que es la cuna de la salsa colombiana, con ella no pasaría nada. Cada uno tiene una opinión seria y respetable porque son especialistas en lo suyo”, dijo la urraca antes de presentar las críticas.

Sussy Sánchez aseguró que en su país estaban muy acostumbrados a ver buenos artistas peruanos, como Willy Cárdenas y el trabajo de Sabor y Control, por lo que quedaron sorprendidos al ver la presentación de la salsera . “Es una chica a la que están viendo como un producto para comercializar, no se le ve, digamos, no se muestra la forma del talento, sino la parte exterior” , acotó para Magaly Tv La Firme.

Por su parte, Jeannette Riveros indicó que no le gustó el show de Yahaira Plasencia y lamentó que haya ido con ese sexy vestuario a un espectáculo de la talla de los premios Heat. “ Una chica no tiene que mostrar sus atributos como para poder ponerle un plus a su presentación artística. Hizo una coreografía que me pareció de reggaetoneros, a mí no me parece que tenga que recurrir a esos mecanismos para poder llamar la atención”, indicó la experta.

Finalmente, Fernando Carona comparó a Yahaira Plasencia con el estilo de las vedettes. “Entiendo un poco esa idiosincracia de México, Perú, Argentina, que tienen muy fuerte esa parte de las vedettes y Yahaira responde, de alguna forma, a esas circunstancias” , aseguró es especialista.

Además, indicó que no le gustó la presentación de la Totó en los Premios Heat y que en Cali, la cuna de la salsa, no tendría éxito como cantante.

MAGALY: YO TAMBIÉN ME CREO VEDETTE A VECES

Magaly Medina le reslató a Yahaira Plasencia que no fue ella quien la critica, sino especialistas en Colombia. “Todavía nos echan la culpa a nosotros porque dice que somos un país de vedettes, de bataclanas, y después acá cuando yo les digo bataclanas se ofenden, mandan cartas notariales. Es un país de vedettes, de vedetismo como dicen ellos. Acá hasta las cantantes se creen vedettes, hasta las conductoras de televisión.... yo me creo vedette a veces, me sale lo bataclana”, dijo entre risas.

