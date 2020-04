¿Incumplen la norma? Los padres y el hermano de Yahaira Plasencia salieron juntos a comprar a un supermercado durante la cuarentena del coronavirus, pese a que la restricción indica que solo una persona por grupo familiar puede realizar este tipo de actividades.

Las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV: La firme’ muestra a Doña Gloria y Don Javier, los padres de la salsera, haciendo compras junto al hermano de la ‘Reina del Totó’, Jorge Plasencia.

Magaly Medina no tardó en ‘jalarle las orejas’ a la familia de Yahaira Plasencia pues está prohibido que salgan en grupo a realizar las compras. Esta medida busca que no se generen aglomeraciones y frenar el avance del coronavirus.

“Cuidado, Yaha. Dile a tus papis que son personas en riesgo, adultos mayores que se están exponiéndose innecesariamente al salir a comprar de a dos, como si no pasara nada. Una persona es la encargada de hacer las compras en casa. La familia de la Yaha quiere saltarse esa normal. Una pena que seamos tan desobedientes”, dijo Magaly Medina.

Yahaira Plasencia: padres de cantante salen juntos a comprar

CUARENTENA EN RUSIA

Luego de que Paolo Guerrero le ‘sacara’ a Jefferson Farfán que, efectivamente, viene pasando la cuarentena en Rusia con Yahaira Plasencia, la salsera confirmó lo dicho por el futbolista y contó que al momento de la revelación ella se encontraba viendo su novela ‘La Usurpadora’ en el canal de Telemundo. Esta revelación es casi una oficialización que la pareja habría retomado su relación sentimental de la cual se habla desde hace varios meses.

En ‘Estas en Todas’, Sheyla Rojas se refirió al en vivo de la Jefferson Farfán y Paolo Guerrero y Yahaira no pudo ocultar una risita nerviosa. “Todo el mundo se ha divertido con el segundo live de Jefferson y Paolo... no me gusta hablar del tema pero ya la gente sabe lo que tiene que saber...yo estoy tranquila y eso es lo que importa”, dijo la cantante, quien se encuentra en Rusia desde antes que se cerraran las fronteras.

