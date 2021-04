Yahaira Plasencia sigue en el ojo de la tormenta luego de ser intervenida por la Policía Nacional del Perú por organizar una fiesta por su cumpleaños en Cieneguilla. Tras haberse escondido en una maletera, Federico Salazar se pronunció al respecto.

El conductor de América Noticias rechazó la actitud de Yahaira Plasencia al ver como intentó huir de los efectivos escondiéndose en una maletera, hecho que fu registrado en video.

“Absolutamente reprochable, por cierto, esta acción que, además, vemos repetirse en muchos casos”, dijo Federico Salazar al ver las imágenes de Yahaira Plasencia.

Federico Salazar sobre Yahaira Plasencia en la maletera

YAHAIRA ENVIÓ COMUNICADO

Yahaira Plasencia protagonizó el que puede ser el episodio más vergonzoso de su carrera luego de que se escondiera en una maletera para evitar ser intervenida por la Policía por armar una fiesta por su cumpleaños en una casa de Cieneguilla. Al respecto, la salsera envió un comunicado en el que pide perdón por su accionar.

Al respecto, Yahaira Plasencia indicó que su reacción se debe al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

Comunicado DE YAHAIRA PLASENCIA