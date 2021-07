MEJORES TIEMPOS. Yahaira Plasencia parece haber olvidado los malos ratos al mostrarse fortalecida y gloriosa, pues su nuevo sencillo “Dime” ha pasado el primer millón de visualizaciones. Como se recuerda, la noche del último sábado 17 de julio la salsera -a través de su Instagram- reveló que personas inescrupulosas están denunciando su videoclip con el fin de eliminarlo de la plataforma de YouTube.

En los últimos días la salsera ha visitado la mayoría de canales de televisión de señal abierta y emisoras radiales para promocionar su nuevo tema producido por el internacional Sergio George, quien ha trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony.

La expareja de Jefferson Farfán ha celebrado también que la canción sea tendencia número 1 en la plataforma musical de YouTube. La canción, al parecer, ha tenido muy buena recepción de los usuarios pese a que algunos intenten borrarlo.

Yahaira festeja el millón de visitas de ‘Dime’ luego que intentaran borrarlo: “Nadie nos para”

YAHAIRA CUENTA QUE QUIEREN ELIMINAR SU VIDEO

Yahaira Plasencia reveló que sus ‘haters’ están haciendo todo lo posible por ver fracasar su nuevo videoclip al intentar eliminarlo de YouTube. La cantante recordó la vez que le pasó lo mismo con su video ‘Cobarde’ y que le tomó varios meses volver a ponerlo en YouTube.

“Estoy bastante desconcertada, triste con mucha impotencia. Hay un equipo detrás de todo esto, haciendo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes, no entiendo por qué tanta gente denuncia todo tiempo el video. Me están haciendo lo mismo que con ‘Cobarde’, que lograron eliminar el video de YouTube y después de tres meses pude recuperarlo”, dijo Yahaira Plasencia.

En esa línea, la ‘Yaha’ no dudó en quebrarse al señalar que “le llena de mucha tristeza, impotencia y rabia”, ya que ha venido trabajando muy duro para hacer posible su videoclip.

“Quería pedirle a la gente que no le gusta el video o no le guste yo, que no hagan eso. No es justo que hagan eso”, puntualizó.