Yahaira Plasencia no se presentó en final de 'El artista del año' y desató furia de Gisela Valcárcel ¿Por Farfán?

¡Fueeeeeego! La salsera Yahaira Plasencia , una de las favoritas para alzar la copa, no se presentó en la final de ' El artista del año ' y quedó descalificada. Gisela Valcárcel , conductora del programa, le envió un fuerte mensaje que estamos seguro la 'Reina del Totó' nunca olvidará.

Por motivos que aún se desconocen, Yahaira Plasencia no asistió a la final del reality y su ausencia generó un mal sabor de boca en Gisela Valcárcel, quien no se guardó nada, esta vez.

"Desde la tarde de hoy, repaso y repaso mis sentimientos. Se lo dije a mi productor y se lo dije a ella. Si callo, no te hago bien, Yahaira. Si hablo, creo que tampoco bien. En que gran problema me has metido, Yahaira Plasencia al no venir, al no asistir al final de la competencia" , dijo Gisela Valcárcel.

"Lamento que siempre sea lo mismo. De ella dependen músicos. Ya nos lo habían dicho en alguna oportunidad. Teníamos alguna salida y dijimos: y si hacemos el programa temprano y lo vamos lanzándolo al aire para que Yahaira luego se fuera. Pero decidieron que no, las reglas son iguales para todos. cada quien está aquí porque quiere estar" , agregó la 'Señito'.

"Debo agradecerte algo, Yahaira, que tiene que ver con tu vida personal. Puede que sean tus pocos años o la mucha experiencia que tienes en programas de competencia. No responderé igual que otros, porque no me parezco a nadie, ni tu tampoco. Este programa lamenta el que no estés. Todo es perfecto, Yahaira ", puntualizó la rubia animadora.

¿Qué pasó realmente? Gisela Valcárcel contará los detalles de la ausencia de Yahaira Plasencia en el programa. Todo parece indicar que 'la salsera' tenía compromisos pactados en Chiclayo.