¡Furiosa! Así se mostró Yahaira Plasencia con ‘Válgame Dios’, espacio que conduce Rodrigo González‘Peluchín’ y Gigi Mitre por Latina, por propalar un video de su padre en aparente estado ebriedad hablando de diversos temas relacionados a su persona.



Jorge Plasencia fue grabado por unas mujeres con las que bebía en un barrio del Rímac donde se pronunció sobre el juicio que mantienen con el futbolista Jerson Reyes, los dimes y diretes con Melissa Klug, la demanda que le entabló a su hijo la madre de su nieto, entre otras cosas.

Tal como se puede apreciar en las imágenes de ‘ Válgame Dios’, el padre de Yahaira Plasencia tambaleaba y no podía hilar bien sus palabras, además de que traía consigo objetos de valor como un anillo y una cadena de oro, así como un costoso reloj.



Después que el video se esparció como reguero de pólvora por todas las redacciones de la prensa de espectáculos, Yahaira Plasencia expresó su indignación a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Yahaira Plasencia furiosa con ‘Válgame Dios’ de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre por propalar video de su padre Yahaira Plasencia furiosa con ‘Válgame Dios’ de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre por propalar video de su padre

“Estoy indignada luego que el programa de ‘ Válgame Dios’ propale imágenes de mi padre en evidente estado de ebriedad. ¿No hay respeto ni lo habrá en este país? ¿Qué es lo que pasa?”, escribió en Instagram una Yahaira Plasencia visiblemente molesta.



“Que quede en claro que la artista soy yo. Mi familia no tiene nada que ver. Estoy harta de que no se respeta nada en este país. Que los programas de TV expongan lo que les dé la gana y nadie haga nada”, añadió la salsera.

“Dejen de meter o preguntar a mi familia por asuntos que me competen expresamente a mí. Mi abogado ya está al tanto para preparar inmediatamente una carta notarial pues no es justo que se haga una nota sobre mi padre, eso no lo voy a permitir. Creo que tiene un límite y no quedará impune”, finalizó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia no sorprendió a Lucho Cáceres. (Video: América TV)

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.