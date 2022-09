LA DEFIENDE. Gisela Valcárcel se ha mostrado en más de una oportunidad defensora del talento que tiene Yahaira Plasencia en el canto. Pese a que algunos critican duramente a la salsera, como es el caso de Magaly Medina, la conductora de televisión aseguró que ella es un “orgullo peruano”.

Las declaraciones de la ‘señito’ se dieron luego que la productora Michelle Alexander arremetiera diciendo “ Quién michi dice que Yahaira no canta”. Esto encendió los radares de Gisela.

“ En el país o algunas personas en el extranjero seguramente no tienen oído , no hay forma de decir que Yahaira no canta, no, ya qué es, ella canta y es un orgullo y talento peruano. Ella super canta”, agregó la ‘reina de la televisión’.

TROME | Gisela defiende talento de Yahaira Plasencia

GISELA SE QUEBRÓ EN FINAL DE ‘LA GRAN ESTRELLA’

Gisela Valcárcel no pudo evitar emocionarse en la última gala de La gran estrella. La conductora de TV agradeció al canal 4 por darle la confianza de emprender el programa de canto.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero agradecer a este canal, les debo una gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero lo difícil era convencer a este canal”, expresó.