Yahaira Plasencia realizó una presentación en Piura, en donde sorprendió al público con un sensual look que resaltaba su figura. Esto hizo Gloria Quintanilla, su madre, aproveche el momento para elogiar a su hija mediante redes sociales.

Esto ocurrió debido a que Plasencia empleó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de su concierto en Piura, donde cantó frente a un gran número de personas.

Después de que la salsera presumiera una imagen con su renovada apariencia, previo a entrar al escenario, su madre expresó: “Hermosa como tu madre”, escribió como respuesta a dicha fotografía. Ante esto, la Yahaira no dudó en responder el mensaje de su mamá. “Te amo madre”, dijo la salsera.

Yahaira Plasencia fue ‘choteada’ por Daniela Darcourt, pero ella insiste

Así lo señaló, Yahaira Plasencia en una entrevista para ‘América Espectáculos’, donde dejó en claro que las rencillas con la intérprete de ‘Señor Mentira’ están en el pasado y que en la actualidad no tiene ningún problema en grabar un tema musical junto a una cantante peruana.

“Me preguntaron por Daniela, también por Cielo Torre, Gaby Zambrano, exponentes mujeres de salsa y por qué no actuar con Daniela y dije que no tengo problemas con nadie, puedo hacer (un duo) con Daniela”, sostuvo Yahaira Plasencia.

“(¿Daniela la choteó?) A mí me encantaría grabar con Daniela, con Amy con todo el mundo. Creo que la unión es lo más importante para que la industria de la música pueda crecer”, añadió tranquila.

TE PUEDE INTERESAR: