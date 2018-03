Yahaira Plasencia: no habla de Melissa Klug [VIDEO y FOTOS]

Yahaira Plasencia prefirió no responderle a Melissa Klug, quien dijo que fue tonta al no aprovechar su oportunidad al estar con Jefferson Farfán.



“Yo creo que sí (que buscan enfrentarla con Klug), la gente no es tonta. Si la señora quiere hablar, pues bien. Soy una mujer feliz, contenta con lo que tengo, estoy tranquila con mis cosas. Me preguntaron por las personas que van al Mundial, di mi punto de vista sin ofender a nadie. No hablo de ella, hablo de mí. Lo que pasó fue hace tiempo y ahí quedó”, agregó Yahaira al inaugurar su segunda tienda ‘Toto Jeans’, en Gamarra. (B.Pashanasi)



Melissa Klug vs. Yahaira Plasencia