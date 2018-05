Yahaira Plasencia: "Hay una persona especial, pero no estoy preparada para una relación" [VIDEO y FOTOS] 

Yahaira Plasencia confirmó que hay una ‘persona especial’ en su vida, pero no está lista para iniciar una relación. Incluso él tuvo un detalle muy lindo con ella al regalarle un inmenso peluche en su cumpleaños.



“Es una persona muy especial, obviamente. No puedo decir el nombre porque es mi vida privada. Me gusta el peluche, está bonito, en realidad no soy mucho de los detalles, pero me sorprendió con flores, tortitas y con esto (osito), y me gustó”, dijo la salsera Yahaira Plasencia.

“Siento que estoy en una etapa de mi vida donde la prioridad es mi trabajo y por eso ando enfocada en mis cosas. Ahorita no pienso estar con nadie, porque prefiero permanecer tranquila”, indicó Yahaira Plasencia.



De otro lado, en el programa 'Estás en Todas', Yahaira Plasencia estrenó departamento nuevo, pues se ha mudado a vivir sola para tener más tranquilidad, pero siempre está pendiente de su familia.