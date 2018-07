Yahaira Plasencia se pone histérica cuando su hermana intenta contarle el último capítulo de la serie de Luis Miguel

Rara vez Yahaira Plasencia comparte información sobre sus pasatiempos y gustos con sus seguidores. La salsera ha sido cauta con su vida personal después de su relación con Jefferson Farfán y prefiere no usar sus redes sociales para nada privado.

Sin embargo, esta vez fue su hermana Silvana Plasencia , quien decidió compartir un video en su cuenta Instagram para revelar que la cantante tiene un pasatiempo dentro de su ocupada agenda. Yahaira Plasencia ha quedado deslumbrada con la serie Luis Miguel de Netflix .

Protagonizada por Diego Boneta, la serie de Luis Migue l es una de las más populares de la plataforma por streaming en las últimas semanas. Y Yahaira Plasencia es una fanática más. Lamentablemente, debido a sus compromisos, la salsera no puede ver los capítulos de estreno los días domingos.

Yahaira Plasencia

Como buena seguidora de la serie, Yahaira Plasencia quiere esperar a tener un tiempo libre para ponerse al día con la producción de Netflix . Por eso, para fastidiar a su hermana, Silvana Plasencia decidió spoilearle el último capítulo.

En el video de Instagram , se escucha cómo Silvana Plasencia empieza a contarle a su hermana sobre las revelaciones de la nacionalidad de Luis Miguel. Yahaira Plasencia, para evitar escucharla, se tapa los oídos y le pide que no le cuente.

En otro video de Instagram , Silvana sigue molestando a la cantante de salsa, quien dice en repetidas ocasiones: "no te escucho, no te escucho, no te escucho". Al final, Yahaira Plasencia termina enojándose y le grita ¡Cállate! para que deje de adelantarle el argumento del último episodio.

Yahaira Plasencia y su hermana Silvana sobre Netlfix

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.