Yorch Plasencia se defiende tras denuncia de su ex por pensión de su hijito: “Tenía un sueldo mucho más fuerte cuando trabajaba con Yahaira”

SE DEFIENDE. Yorch Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, rompió su silencio y se defendió de las acusaciones de su expareja, quien lo acusó de no cumplir con la manutención del pequeño de cuatro años que tienen en común.

“Yo hace casi dos meses tengo un segundo trabajo. He dejado de trabajar con Yahaira porque no hay producción ni hay nada de eventos, que es donde yo me metía. Yo tenía un sueldo mucho más fuerte cuando trabajaba con el equipo de Yahaira pero ya no trabajo con ella”, aseguró.

Asimismo, indicó que durante los seis meses que viene durando la pandemia, se las arregló para cumplir con sus dos hijos. “Le tengo que dar igual a los dos”, se defendió. “El mes pasado es la primera vez que le he dado 350 soles, antes hemos estado pagando el departamento mitad y mitad”, agregó.

Por otro lado, negó que no haya visto a su hijo hace dos meses y que haya puesto de excusa que tenía covid para no acudir a sus visitas. “Estaba trabajando en un call center donde he estado expuesto”, argumentó.

Yorch Plasencia también aprovechó para recordar que la madre de su pequeño lo denunció en 2018 por no reconocer a su hijo, aunque el asegura que se enteró que se había convertido en padre cuando el bebé ya tenía tres meses. Inclusive la acusó de haber querido hacer pasar al niño como hijo de la pareja que tenía en ese entonces.

Finalmente, le pidió a su expareja Olenka Mejía que no involucre a su familia en sus problemas internos, en referencia a la supuesta deuda de 3 mil soles que mantiene con su madre.

Yorch Plasencia se defiende tras denuncia de su ex por pensión de su hijito | Amor y Fuego