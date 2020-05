¡Se vaciló! Yahaira Plasencia se mostró más que divertida en una entrevista que le hicieron en el programa ‘Dos por la mañana’ de Radio Panamericana, conducido por Carlos Vílchez y Danny Rosales. La salsera no pudo evitar se consultada por su expareja Jefferson Farfán, con quien pasa la cuarentena en Rusia.

Durante la entrevista, la popular ‘Totó’ habló sobre la imitación que le hacen a la Foquita en el Wasap de JB. Lejos de molestarse, la cantante aseguró que se divierte mucho con el programa de Latina y elogió el profesionalistmo de Jorge Benavides.

Asimismo, dijo que que le ‘encanta’ cuando JB dice ‘Bebé’ al estilo de Jefferson Farfán. "¿ A quien no le va a gustar? ¡Olvídate!”, dijo Yahaira Plasencia, entre risas, al escuchar la voz de la imitación de JB.

Al terminar la entrevista, Carlos Vilchez le pidió que la Foquita se despida. “Aunque sea que me diga... chau jefferson...”, dice el cómico. “¿Qué cosa?”, le contesta la salsera haciéndose la desentendida. “Ya pues sobrina no te me hagas, ya Jeffry, chau no más, cuídate...”, le insiste el actor.

“Chau bebé”, se le escucha decir a Yahaira Plasencia imitando la voz de Jefferson Farfán.

Tras escuchar la entrevista, Magaly Medina no pudo dejar de mostrar su incomodidad ya que la Foquita no quiso hablar en la entrevista de la Totó. “Claro, estaban pidiéndole (los locutores de Panamericana Radio) peras al olmo... que Jefferson, que está en la misma casa, que nos diga chau pues... y ella imita la voz como que quisiera hablar como Jefferson”, criticó la Urraca.