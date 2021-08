SE PRONUNCIA DE NUEVO. Yahaira Plasencia estuvo este lunes en Mujeres al Mando y se refirió a la polémica entrevista que le dio a Milagros Leiva, en la que reconoció que le fue infiel a Jefferson Farfán hace algunos años.

“Creo que ya todo el Perú sabe de qué se trata. Yo nunca he hablado de ese tema, siempre me lo he tenido súper cerrado porque ya pasó hace mucho tiempo, en su momento fue súper delicado”, dijo la salsera al ser consultada por Thaís Casalino.

En ese sentido, aseguró que decidió abrirse con Milagros Leiva y le agradeció por la entrervista. “No solo se habló de mi vida, sino de las cosas que había pasado yo, como Yahaira, como artista, de cómo empecé y de los errores que he cometido en el camino, como cualquier persona”, dijo la reina del Totó.

Asimismo, trató de justificar sus acciones con su corta edad. “Tenía 22 años, todos cometemos errores, ese tema no lo vuelvo a tocar en mi vida. Tenía que hacerlo para cerrarlo completamente y ya para mí ese tema está más que cerrado, olvidado, pero tenía que cerrarlo bien”, indicó.

Yahaira Plasencia aseguró que se encuentra en una nueva etapa de su vida y que ahora las críticas ya no le afectan tanto. “Las cosas del pasado están en el pasado y ahorita ya nada me afecta, es un capítulo cerrado y ahorita estoy empezando algo nuevo conmigo misma y nada, ya nunca más quiero tocar ese tema, me abrí mucho con Milagros porque necesitaba hacerlo”, confesó la cantante.