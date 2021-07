Yahaira Plasencia vivió un gran interrogatorio por parte de Magaly Medina en la última edición del programa de ATV.

Es así que la conductora consultó por un rumor que llegó desde Rusia, cuando la salsera y Jefferson Farfán vivían juntos.

“A nosotros nos llegó un rumor desde Moscú que la separación venía a raíz que tú te escribías con un futbolista”, comentó Medina.

Plasencia lo negó desde el primer momento. “Él se enteró y pidió que venga una avión rápido para llevársela de regreso a Lima”, agregó la presentadora de ATV.

“No no, nada que ver, no hay forma, es totalmente falso. Esos no fueron los motivos (de la separación). Ambos teníamos rumbos distintos, él con sus cosas y yo con las mías”, acotó la salsera.

Es ahí donde Medina le consultó a Plasencia si le pareció difícil vivir con un hombre que no la quería en su casa. “A ti no te consta que no me quería en su casa”, respondió la intérprete de “Cobarde”.

“Jefferson jamás ha dejado de ser un caballero un conmigo y su familia. Él siempre ha sido un caballero, yo me hubiera ido si lo sentía así (que no la quería en su casa). Yo lo conozco y jamás me ha tratado mal”, argumentó.