Yahaira Plasencia estuvo en una entrevista por Instagram con Thaís Casalino y Mónica Cabrejos tras lo ocurrido el pasado fin de semana en una casa de Cieneguilla, donde la Policía Nacional del Perú la intervino por organizar una fiesta en plena pandemia. En la ‘fiesta covid’ también estuvieron Facundo González, Pancho Rodríguez y Ximena Peralta. Todos fueron suspendidos indefinidamente de Esto es Guerra.

“Si tengo que apersonarme a la comisaría, lo haré. Tengo que empezar desde cero a construir, que la gente vea que no soy así. Sí, mucha gente me insulta. Pero también hay gente que me dice que me entiende. Fui cobarde en ese momento. Lo siento”.

Yahaira Plasencia indicó que se sintió muy mal cuando vio a su padre llorar cuando se viralizaron las imágenes, pero está afrontando la situación y, por eso, ofreció la entrevista para hacer sus descargos.

“Estoy decepcionada de mí, de lo que le hice a mis papás. Me siento realmente mal con lo que pasó. Quiero decirle a la gente que me perdone de corazón. Nunca me pasó algo así. No fue la mejor decisión. Fue una estupidez. No fue empático. No pensé y desperdicié todo”, concluyó.

