Dice que no dijo su nombre, pero se refería a él. Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa Cinescape y no dudó en responder algunas de las picantes 'preguntas con cancha' del segmento del espacio conducido por Bruno Pinasco, en donde se refirió a Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia decidió soltarse y responder sin miedos a las preguntas del programa. En una de ellas le preguntaron qué es lo primero que veía en un hombre. "¿Lo primero que ves en un hombre es el 'totó'?"

Al presentar la pregunta, el programa mostró el video de Jefferson Farfán bailando el tema que hizo famosa a Yahaira Plasencia durante un partido de fútbol. Ante esta pregunta, la salsera decidió responder así.

"Lo que le vi a él, sí", dijo Yahaira Plasencia. Al escucharse risas entre los miembros de la producción, la salsera aclaró que no había el nombre de la persona. "Pero no he dicho el nombre pues. No he dicho el nombre".

Como si eso no fuera poco, Yahaira Plasencia decidió agregar a su respuesta una íntima confesión: "Pero sí tiene un buen totó. Bueno, muy bueno", declaró la cantante de 'La Original'.

Entre otras revelaciones del programa, Yahaira Plasencia contó por estos días donde hace un poco más de calor, no usa ropa de dormir, pero aclaró que duerme sola. Además, también dijo que cuando va a un zoológico prefiere ver a las focas en lugar de pingüinos.

"Los pingüinos son muy lentos, en cambio las focas todo el día están (aplaude, aplaude, aplaude)", declaró Yahaira Plasencia en medio de carcajadas durante el programa Cinescape. Por estos días, la salsera está promocionando su nuevo tema 'La Original' en diferentes medio.