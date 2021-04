SE LES VIENE LA NOCHE. Las personas intervenidas en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, entre los que estaban chicos reality de Esto es Guerra, no solo tendrían que pagar la multa de 396 soles, impuesta por realizar reuniones sociales y violar el toque de queda en plena pandemia.

Según comentó un abogado en el programa Mujeres al Mando, las consecuencias también serían penales. “No solo es una sanción administrativa sino también hay una consecuencia penal porque están inmersos en el artículo 292 del código penal, el delito de violación de medidas sanitarias”, indicó en el programa de Latina.

Asimismo, aseguró que la sanción va de seis meses a tres años de pena privativa de la libertad. “Ya hay artistas y modelos sancionados penalmente con hasta 15 meses de pena privativa de la libertad por la comisión de este delito”, agregó.

EL POLÉMICO CUMPLEAÑOS

La madrugada del último sábado personal de la Policía, el Ejército y Serenazgo de Cieneguilla intervinieron una enorme casa del distrito, donde se realizaba una reunión social pasado el toque de queda.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades indignados por la bulla. Según sus testimonios, los invitados habrían estado bebiendo alcohol desde las cinco de la tarde del pasado viernes.

Al llegar al domicilio, los agentes del orden se percataron que se trataba del cumpleaños de Yahaira Plasencia, quien se negó a salir del predio para no ser captada por las cámaras de la prensa. Sin embargo, más tarde fue ponchada por el programa Amor y Fuego escondida en una maletera.

Trome - Así fue la fiesta covid de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez

YAHAIRA PIDE DISCULPAS

La ‘reina del totó’ rompió su silencio el último domingo y envió un comunicado a través de Instagram, en el que pide perdón por su accionar. La cantante indicó que su reacción se debió al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía, que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.