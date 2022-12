Yahaira Plasencia está en el ojo de la tormenta tras confesar su reciente romance con el salsero Jair Mendoza. La parejita fue ampayada muy romántica en Punta Cana, hasta donde volaron la semana pasada para disfrutar del sol y bailar.

Sin embargo, tuvieron que retornar a Lima tan solo unos días después de su llegada, pues era el cumpleaños de don Javier Plasencia, padre de la cantante.

En imágenes compartidas por la familia de Yahaira, las mismas que fueron difundidas este lunes en Amor y Fuego, se ve a la ‘Reina del Totó' bailando con su padre. Además, don Javier también se animó a cantar y tocar el cajón para sus invitados.

Sin embargo, muchos quedaron sorprendidos al ver a Jair Mendoza entonando el tema ‘Peruanita Bonita’ en el cumpleaños, mientras el papá de la salsera ponía el fondo musical al ritmo del cajón.

¿JAIR MENDOZA ES EL ENGREÍDO DE LA FAMILIA DE YAHAIRA?

Pero esta no es la primera vez que Jair Mendoza se muestra cercano con la familia de su ahora enamorada. Hace un año aproximadamente, salía de una gala de El Artista del Año cuando fue captado llegando a la casa de Yahaira Plasencia, donde se encontraba celebrando con su familia. En las imágenes de Amor y Fuego se le ve a la salsera bajando a recibir al cantante y saludándolo con un beso en la mejilla.

Jair no llegó con las manos vacías y sacó de la maletera de su auto un regalo para don Javier, que estaba de cumpleaños. Luego ambos subieron, donde Silvana, hermana de la ‘Totó', recibió a su amigo con un trago de bienvenida.

En ese momento, el cantante negó que hubiera algo más que amistad con Yahaira Plasencia. “La admiro muchísimo y bueno, recién la estoy conociendo. He tenido la oportunidad de conocer a su hermana, a su hermano y me parecen una familia muy bonita”, dijo.

Finalmente, no dudó en echarle flores a la ‘reina del Totó’ y aseguró que es una mujer muy guapa. “Es guapísima, en el escenario uff, desborda sensualidad, talento, energía, admiro mucho cómo es como artista en el escenario. He tenido la oportunidad de verla infinidad de veces y me parece una chica guapísima”, concluyó en aquella oportunidad.

Gigi Mitre opinó sobre la reacción de Sergio George al enterarse que Yahaira Plasencia está saliendo con Jair Mendoza. Video: AyF

TE PUEDE INTERESAR

Sergio George ‘explota’ contra Yahaira Plasencia: “No puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta”

Tilsa lanza misil ¿A Magaly?. “Una cosa es criticar y otra es ser una descerebrada que destruye todo lo que ve”

Ethel Pozo revela EN VIVO su rechazo a Melissa: “No puedo con la hipocresía, ella dijo que fui mala amiga”