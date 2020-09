NO HAY VUELTA ATRÁS. Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia terminaron su romance. La evidencia de esta afirmación se encuentra en las redes sociales de ambos. El futbolista ha compartido mensajes donde señala que no “maquilla la verdad” y que se siente identificado con lo directa que es la gente de su signo astral, escorpio. Por el lado de Plasencia, la cantante borró todas las fotos donde aparece en Rusia, el país donde ambos convivieron por cerca de 3 meses.

Al parecer el distanciamiento entre ambos se ocasionó por la convivencia en Rusia. Como se recuerda, a inicios de la pandemia mundial por el Coronavirus, la cantante viajó para pasar la cuarentena con el futbolista Jefferson Farfán. Es en mayo que empiezan los rumores sobre una supuesta separación, El Bombadero, columnista de este diario escribió sobre el tema:

“Ya me contaron que el coronavirus está trayendo abajo relaciones. En la tierra de Putin, un zambito ha ordenado a sus ‘chupes’ que busquen por todos los medios un vuelo humanitario para que se traiga a Lima a la cantante de salsa que lo estaba acompañando”, apunta la columna en mención.

No obstante, la pareja no se pronunciaba sobre el tema. Pese a que intentaron mantenerse juntos, los problemas los superaron. Es así que a su regreso a Perú, Jefferson y Yahaira habrían sostenido una fuerte discusión que habría puesto fin a su complicado romance. Todo indica que es el futbolista quien habría terminado la relación con la cantante. Una de las especulaciones sobre el rompimiento es que la salsera habría pedido la formalización de su relación. Al parecer, el futbolista no estaba muy convencido sobre este punto.

En un mensaje que publicó hace unos días, después de dejar de seguir a los familiares de Yahaira Plasencia en redes sociales, se puede ver que el futbolista no estaba muy contento con la insistencia de la cantante por formalizar la relación. “Si le preguntas algo a Escopio, lo que sea, estate preparado para escuchar la verdad. Escorpio no maquilla nada, las cosas tal y como son”, se lee.

