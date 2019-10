Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Si nos ampayan o no, no tengo ningún problema" | VIDEO

Yahaira Plasencia toma las cosas con calma. La salsera conversó con la prensa a su regreso de la gira internacional que tuvo para promocionar su música y su reciente tema 'Y le dije No' de la mano del productor Sergio George.

En entrevista con el programa ' Mujeres al Mando', la cantante se refirió a la buena experiencia que vivió. Además quiso aclarar que ni ella ni nadie le paga a Sergio George por presentarla en medios internacionales.

"Dicen que me pagan la carrera y eso es tonto. No solo a mí me causa risa, sino a Sergio también. A Sergio nadie le puede pagar nada. Ni yo ni nadie. Él es un productor top que ficha artistas, es imposible", explicó.

Yahaira Plasencia comentó que Sergio George pertenece a Univisión y por ese motivo tuvo la oportunidad de ser presentada ante diferentes ejecutivos y productores de la cadena.

"Con Sergio se han hecho varias cosas. Creo que Sergio pertenece a la cadena Univisión y ahí me han abierto las puertas, pude conocer a gente de ahí, los ejecutivos y productores", manifestó.

Además, aclaró que ni ella o Sergio George pagaron 100 mil dólares para que los canales extranjeros la dejen presentarse, tal como lo comentó Magaly Medina. 'Yaha' agradeció la oportunidad de trabajar con el productor pues él tiene los contactos suficientes.

"Cuando un artista va solo a un país nuevo, donde nadie te conoce, si no estás detrás de algún productor tan conocido como es Sergio, como que se van a 'aguantar' a recibir tu producto y te van a cobrar. Pero Sergio es tan conocido y pertenece a la cadena Univisión que a él le abren las puertas de par en par, igual en Telemundo", finalizó.

Al mencionarle a Jefferson Farfán y su ampay en Cuba, Yahaira Plasencia lo tomó bastante relajada y confirmó que no serían las únicas imágenes con el futbolista. "Si nos ampayan o no, bacán. Yo no tengo ningún problema. Ya nos ampayaron varias veces"