Canchita Centeno vaciló con canción a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán por ampay de Magaly Medina

Canchita Centeno, quien alguna vez fue la imitación de Yahaira Plasencia como 'Yahaira Placenta', vaciló a la salsera por la supuesta relación que habría retomado con Jefferson Farfán, en un video que se viralizó en Facebook.



Canchita Centeno parodió la canción 'Amigos no, por favor', aunque no mencionó ni a Yahaira Plasencia ni a Jefferson Farfán, se refirió indirectamente cuando la salsera fue captado ingresando a la casa del futbolista en la madrugada hace unos días.

"Pero luego viene Magaly nos hace un ampay, me callo mejor y me haces un gol. Los amigos no visitan a la Foca, los amigos no te jalan de Barranco a cierta hora, los amigos no se juntan a las 3 de la mañana, los amigos no 'jatean' todos en la misma cama", dice una parte de la canción que elaboró Canchita Centeno sobre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en Facebook.

Incluso, Magaly Medina recordó a Canchita Centeno y puso el video de la conductora de Radiomar con imágenes del ampay a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.