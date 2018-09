Yahaira Plasencia revela el lado más duro de su relación con Jefferson Farfán | VIDEO

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán vivieron una historia de amor breve, pero muy intensa. Después de haber sido pareja de la Foquita, la salsera llamó la atención de los medios y de todos los curiosos que querían conocer a la mujer que conquistó el corazón del futbolista.

Desde entonces, la vida de Yahaira Plasencia dio un giro de 360 grados. La salsera, que pertenecía a la orquesta Son Tentación, decidió lanzar su propia agrupación, tenía la agenda llena de presentaciones y hasta apareció en TV.

Sin embargo, la relación con Jefferson Farfán no fue fácil. Según contó Yahaira Plasencia en el programa de Mónica Cabrejos 'Al diván con Mónica', tuvo que soportar que la minimizaran porque muchos creían que ella no era suficiente para él.

"Siento que lo que le molestó a mucha gente era: "Esta chica trabaja en una orquesta, es muy simplona, muy sencilla como para él que es un top". Sentí mucho eso. (Me sentí) minimizada, claro, por supuesto. 'Es una chica de barrio, una chica del Rímac'", dijo Yahaira Plasencia en su entrevista.

La salsera indicó que nunca esperó que la fama le llegara de la manera como le llegó (siendo la enamorada de Jefferson Farfán). Sin embargo, Yahaira Plasencia dijo que confiaba en que eso era parte del designio que Dios tenía para ella.

"Yo buscaba ser conocida, no de la forma en que se dio, pero era lo que Dios tenía designado para mí. Yo no sabía que me iba a enamorar de un hombre tan famoso. Yo lo veía jugar desde mi casa. De un momento a otro se dio la oportunidad y se sentía raro". indicó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán

