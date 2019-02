Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Desde el día que terminó la relación no tengo contacto, siempre lo he dicho"

Yahaira Plasencia se ofuscó cuando en el programa ‘En boca de todos’ le preguntaron por Jefferson Farfán, su sobrina Valeria Roggero e Ivana Yturbe.



“Nada que ver, Valeria me parece una chica superlinda, buena onda. La he visto pocas veces. No somos muy amigas, pero sí hemos tenido algunas conversaciones por Instagram y WhatsApp. Yo no tengo nada que ver con ese tema (Jefferson, Valeria e Ivana)”, agregó Yahaira Plasencia, algo fastidiada.



Asimismo, indicó que no tiene amistad con Jefferson Farfán.

​

“Desde el día que terminó la relación no tengo contacto, siempre lo he dicho”, recalcó.



Luego, no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de saludar a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe si se cruza con ellos.



“No hablaré de ese tema”, detalló.



A su vez, precisó que no sale con ‘Coto’ Hernández.



“Lo conozco, sí, pero no me gusta. No pasa nada. Me parece un chico guapo, buena onda, pero hasta ahí nomás. No me ha invitado a salir, estoy soltera hace tres años. El día que tenga pareja lo diré”, expresó la ‘Totó’.