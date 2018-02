Al parecer, Yahaira Plasencia y la familia de Jefferson Farfán aún mantienen una buena relación. Así lo demostraría el nuevo gesto de apoyo y cariño que realizó la hija del futbolista. La menor no dudó en mostrar su afecto por la salsera.

Yahaira Plasencia comenzó a subir una serie de fotografías, de su última sesión fotográfica para una marca de bikinis. En su cuenta de Instagram, sus miles de seguidores comenzaron a demostrar su apoyo con los corazones a sus fotos.

Sin embargo, entre todos esos 'me encanta', hubo uno que llamó la atención. Se trata del corazón que dio la hija de Jefferson Farfán en una de las últimas fotos de Yahaira Plasencia. Al parecer, el par aún mantiene una buena relación.

A pesar de que su papá ya no mantiene una relación sentimental con Yahaira Plasencia, la hija de Jefferson Farfán no dudó en mostrar su apoyo de manera pública y le dio 'like' a la foto de la salsera.

Como es evidente, esto no significa que Yahaira Plasencia o Jefferson Farfán estén intentando retomar la relación, pero sí muestra la buena relación que aún mantiene la 'Yaha' con la familia de la 'Foquita'.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán mantuvieron una relación sentimental bastante mediática hace un tiempo, que terminó entre rumores de infidelidad por parte de la salsera y problemas con el uno de los primos de la foquita.

