Yahaira Plasencia muestra su "lujoso departamento" en el Golf con este video de Instagram

¿La nueva vecina de Camacho? La salsera Yahaira Plasencia se habría comprado un lujoso departamento en una exclusiva zona de Lima y detrás de esta adquisición estaría nada más y nada menos que Jefferson Farfán, reveló el programa Magaly Medina.

De acuerdo a 'Magaly Tv: La Firme', la presencia de Yahaira Plasencia por el exclusivo condominio donde se encuentra ubicado el departamento ha sorprendido a todos los vecinos, ya que no la han visto sola, sino acompañada de la mamá de Jefferson Farfán.

Pese a las especulaciones sobre su nueva residencia, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que 'muestra' a todos sus seguidores la lujosa zona en la que ahora vive, supuestamente.

"Estoy caminando por el Golf, mi casa nueva, mi departamento que me he comprado. Les voy a mostrar mi departamento de lujo en el Golf Los Incas", dijo Yahaira a modo de broma mientras mostraba el interior de un condominio multifamiliar.

La sorpresa de la cantante no quedó ahí. En otro video Yahaira Plasencia pidió que no crean en las especulaciones pues asegura que no se ha mudado a una zona lujosa.



