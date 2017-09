¿Lo quiere de vuelta? Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron su relación hace mucho tiempo. Sin embargo, existen algunas actitudes por parte de la cantante que harían pensar hasta al más ingenuo que está buscando una reconciliación.

¿Cuáles son las pruebas? En primer lugar, está una entrevista que le realizó América Televisión a Yahaira Plasencia. En la entrevista, Ximena Hoyos le contaba su deseo de que terminara casada con Jefferson Farfán.

Pero, ¿qué es lo que llamó la atención? La respuesta que dio Yahaira Plasencia. "Yo quería que te casaras con el Jefferson", le dijo Ximena Hoyos. "Yo también", se le escucha decir a la Yaha por lo bajo.

Más adelante calificó de broma su respuesta. Pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Además, Yahaira Plasencia dijo que no sabía que estaba siendo grabada, cuando se puede ver claramente en el video que mira fijo a la cámara del canal.

Como si eso no fuera suficiente, existe otra prueba que podría confirmar que Yahaira Plasencia está tras una reconciliación con Jefferson Farfán. Se trata de los like que la cantante viene dando en la cuenta de Instagram del futbolista.

Jefferson Farfán subió un video a su red social y el like de Yahaira Plasencia no pasó desapercibido. "Es solo un Me Gusta. Yo ni siquiera lo tengo en Instagram, con eso te digo todo", dijo la cantante. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿cómo ve sus videos si no lo tiene en Instagram? ¿Eso quiere decir que va directamente hasta su cuenta para buscarlos?

Lo cierto es que Yahaira Plasencia ha negado a los cuatro vientos una posible reconciliación. Aunque admite que terminaron en buenos términos y el respeto no se ha perdido, no cree que exista la posibilidad de un remember con Jefferson Farfán. Aunque sus actitudes siembran la duda entre sus seguidores.

