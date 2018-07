Yahaira Plasencia niega relación 'a escondidas' con Jefferson Farfán: "No hemos vuelto ni tengo comunicación con él"

¡Se pronunció! Yahaira Plasencia le puso fin a los rumores que aseguraban que habría retomado su relación con Jefferson Farfán y dijo que está soltera y no aceptaría una relación a escondidas.



“No hemos vuelto. Estoy tranquila, estoy soltera y si una persona habla y dice ‘han vuelto’ no tiene por qué ser verdad. De hecho, incomoda, molesta, porque invade tu tranquilidad, tu privacidad... lo que menos quiero es que vengan a preguntarme por tal persona, pues eso ya lo he pasado antes”, afirmó la salsera.



“Cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que desee... yo no sé si él está saliendo con alguien, si tiene a alguien o si la tendrá escondida; la verdad, yo no sé”, añadió.



¿Pero tienen comunicación?

Yo he dicho desde siempre que no tengo ningún tipo de comunicación con Jefferson Farfán, ningún tipo de contacto... que a mí me pregunten por él es muy distinto. Yo puedo decir que es un chico guapo, es una persona muy linda, es una persona especial en mi vida, y no tiene nada de malo. No puedo hablar mal de alguien que me dio mucha felicidad en su momento.



¿No tendrías una relación clandestina con Jefferson?

No, yo creo que nadie se merece eso... si la mujer acepta es porque no se quiere, no se valora .. a mí me quieres o no, así de simple.



LA FOQUITA SE VACILA

De otro lado, Jefferson Farfán estuvo el sábado en la noche divirtiéndose en una concurrida discoteca barranquina, en compañía del ‘Zorro Zupe’ y un grupo de chicas, entre las que se encontraba Alexandra Méndez, más conocida como la ‘Chama’.

