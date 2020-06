SE FUE CON TODO. Santi Lesmes se pronunció sobre la carta notarial que Yahaira Plasencia le envió a Magaly Medina tras insinuar que mentiría con respecto a su estado de salud. El español considera que la salsera está haciendo un berrinche al amenazar con denunciar a la Urraca.

“Hoy en día hay muchos artistas que necesitan que Magaly hable de ellos; es más, creo que les está haciendo el favor. El Poder Judicial debe encargarse de cosas importantes, no de demandas y berrinches estúpidos que pueda tener la gente...”, dijo el ex jurado de reality.

A su vez, Santi Lesmes aseguró que la popularidad de la salsera ha subido desde que confirmó su relación con Jefferson Farfán.

“Yahaira se ha venido arriba desde que todo el mundo sabe que está con Farfán, quien ya le mandó cartas notariales a Magaly. No veo tan grave que un periodista saque una nota de redes y sea pasada, no le veo daño a la honorabilidad o por qué arañarse las vestiduras. Me parece desmedido”, señaló.

YAHAIRA ASADA CON MAGALY

Yahaira Plasencia habló hace unos días para el programa programa En Boca de Todos, luego de haber estado delicada de salud. Allí, expresó su molestia luego de que la Urraca haya difundido una entrevista de la salsera y Sergio George del pasado 24 de abril, haciéndola pasar como más reciente.

“Tienen que saber lo que comunican al público, yo hace unas semanas hice un video donde habló de mi salud, como pueden decir que me paré de la cama, diciendo que ya estoy mejor cuando es del 24 de abril”, precisó la cantante.

El 29 de mayo Magaly Medina empezó su programa contando que Yahaira Plasencia le envió una carta notarial. “Está sensible y dice que hemos dañado su honor”, dijo la Urraca, quien cree que la salsera está molesta porque se burló de la manera de llamar a su productor: 'Sergie".

Yahaira Plasencia arremete contra Magaly Medina (TROME)

