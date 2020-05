Tula Rodríguez y Carloncho afirmaron que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán no están pasando por una crisis en su relación y siguen juntos, después que se diera a conocer que el futbolista estaría buscando un vuelo humanitario para que la ‘totó’ regrese a Perú.

Asimismo, la salsera agradeció la preocupación por su salud, pero aclaró que no tiene el coronavirus. “De fuente muy cercana, directamente de alguien que está viviendo con ellos, (se sabe) que no estarían separados... la verdad es que ellos están más unidos que nunca, están tranquilos, él alejado por supuesto para evitar cualquier inconveniente (porque tiene el Covid)... es más, lo niegan totalmente”, dijo Tula.

“Este programa tuvo comunicación con Yahaira Plasencia y prácticamente todos esos rumores los ha desmentido. Ella todavía tiene una relación estable con Jefferson Farfán, a pesar de que no la han hecho pública”, añadió Carloncho.

PURO HUMO

Por su parte, Evelyn Vela prefirió no darle importancia a la parejita. “Les dan mucha importancia a ellos, y no se ponen a pensar que puede ser puro humo para ponerse de nuevo en boca de todo el mundo. Se puede esperar de todo y, la verdad, nada me asombraría”, afirmó la ‘Reina del sur’.

Sin embargo, según otras fuentes consultadas sí hay un distanciamiento, pero por ahora prefieren mantenerlo en reserva.

SALIÓ NEGATIVO

De otro lado, Yahaira utilizó sus redes sociales para aclarar que ella no tiene el coronavirus. “Quiero comunicarles que gracias a Dios estoy bien, he tenido un tema delicado de salud relacionado con los riñones. Les informo también que me hice la prueba del Covid 19 y salió negativo”, posteó la salsera. Al respecto, Rodrigo González ‘Peluchín’ puso en duda la veracidad de este examen.

