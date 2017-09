Como no podía ser de otra manera, Yahaira Plasencia fue consultada en Esto es Guerra por el reporte de lesión de Jefferson Farfán, quien quedaría fuera del partido contra Argentina que se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018.



Todo el tema comenzó apenas arrancó Esto es Guerra con un resumen de la conversación que Yahaira Plasencia tuvo con Ximena Hoyos, en la cual se dejó entrever que la salsera tenía intenciones de llegar 'más lejos' con Jefferson Farfán.



Cuando retornaron al estudio de Esto es Guerra, Yahaira Plasencia indicó que ella conoce que su expareja está convocado a la selección, agregando que todo lo sabe por las redes sociales ya que no conversa con Jefferson Farfán.



"Yo he dicho claramente que no tengo comunicación con Jefferson Farfán, pero sí sé que va a jugar por las redes sociales", apuntó Yahaira Plasencia. Esto motivó una respuesta singular por parte de Mathías Brivio, conductor de Esto es Guerra.



"Hay que explicarle (a Yahaira Plasencia) que WhatsApp no es una red social, sino un sistema de comunicación" afirmó el presentador. Después de ello se pudo ver cómo Rosángela Espinoza 'metía la cuchara'.

"Y a todo esto, ¿dónde queda Luis Alonso?", indicó la 'Chica selfie'. La respuesta de la cantante, como se vio en Esto es Guerra, fue demoledora.



Yahaira Plasencia indicó que el 'guerrero' quedó igual como Lucas Piro con Rosángela Espinoza, involucrando en sus declaraciones al célebre Carloncho. Al final, la salsera puso marcha atrás y pidió que no entrometan a Luis Alonso en este tema.



"Así estoy bien, soltera me quedo", finalizó Yahaira Plasencia algo ofuscada. ¿Acaso las palabras de Rosángela Espinoza la dejaron 'herida'?