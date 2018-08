Deja su pasado atrás. Jerson Reyes, el recordado futbolista que 'terminó' la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán con sus incendiarias declaraciones en El Valor de la Verdad, se olvida para siempre de la salsera y contrae matrimonio.

El exfutbolista de Sport Ancash es recordado por hacer fuertes revelaciones sobre su relación con Yahaira Plasencia. Jerson Reyes contó que sí tuvo un affair con la salsera cuando ella aún era pareja de Jefferson Farfán y que hasta se habían encontrado en un hotel.

Incluso, Jerson Reyes reveló conversaciones que habría mantenido con Yahaira Plasencia en donde hablaban sobre sus supuestos encuentros clandestinos. Tras este programa de El Valor de la Verdad, la salsera demandó al futbolista y por más de 10 mil dólares.

Hasta lo último que supo de este proceso es que no procedió y Jerson Reyes no habría tenido que pagar ninguna indemnización a Yahaira Plasencia. Meses después, la salsera reveló que ya no mantenía una relación con Jefferson Farfán y, recientemente, contó en conversación con Choca Mandros, que las declaraciones del popular 'Yahairo' hicieron que la relación con la Foquita se deteriorara.

Ahora, se sabe que Jerson Reyes dejó atrás todo el escándalo con Yahaira Plasencia y se supo que contrajo matrimonio con su novia en Italia. Unas fotografías de la nueva parejita emocionaron a la familia de la novia.

Según los comentarios de los familiares de la flamante esposa, ambos contrajeron matrimonio el último fin de semana. La novia compartió algunas imágenes al lado de Jerson Reyes y recibió las felicitaciones de sus amigos.

