Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció sobre Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez, que fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta clandestina en Cieneguilla.

A la ‘chata’ se le notó muy molesta y volvió a repetir que los chicos realities estaban suspendidos indefinidamente hasta que la producción decida traerlos de vuelta tras romper los protocolos dictados por el Gobierno del Perú para evitar la propagación del COVID-19.

“A título personal, espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento porque es un gesto que no se debe repetir nunca más”, dijo Johanna San Miguel al inicio de Esto es Guerra.

La conductora del reality de televisión pidió perdón al público por las actitudes de Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez al asistir a la ‘fiesta covid’ en el cumpleaños de la salsera.

“Hay gente y niños que nos ven y nos debemos absolutamente a ellos. Sabemos lo que ha pasado y sabemos perfectamente que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla todas las normas que el Gobierno dispone en el que día a día mueren miles de peruanos. No es justo. No estamos de acuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir a nombre del programa y a nombre mío. Mil disculpas”, concluyó.

Este es el comunicado de ProTV

Enterados de los últimos acontecimientos que involucran a integrantes del reality EEG de América TV, en la participación de una reunión social en pleno Estado de emergencia, nos vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente a la opinión pública.

Yahaira Plasencia, Francisco Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de EEG, están obligados a cumplir las normas de conductas establecidas por nuestra empresa.

Queremos reiterar que, en ProTV, no somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país¿ y siempre seremos respetuosos de las normas establecidas por nuestras autoridades para combatir el terrible COVID-19, por lo que no dudaremos en tomar las medidas pertinentes como lo venimos haciendo.

