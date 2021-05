Yahaira Plasencia: Sergio George confirma que su nueva canción se llamará La Maletera

LE SACA LA VUELTA AL ESCÁNDALO. A través de su cuenta de Instagram, Sergio George confirmó el nombre del próximo tema musical de Yahaira Plasencia, el mismo que ya graba en modernos estudios de Medellín, Colombia.

Todo parece indicar que la nueva canción de Yahaira Plasencia se llamará ‘El Baúl (La Maletera)’ , en clara referencia al escándalo de la salsera en una fiesta de Cieneguilla, cuando escondió en el portaequipajes de una camioneta.

“Grabando en los estudios “El Baúl " (La maletera)”, se lee en el mensaje que escribió Sergio George, adjuntando una foto de Yahaira Plasencia junto al productor del tema, Eliot ‘El Mago de Oz’. En Colombia, Baúl se le llama a la maletera de un auto.

EL ESCÁNDALO DE LA MALETERA

Yahaira Plasencia fue multada por la terrible falta que cometió a finales de abril pasado, cuando participó en una ‘fiesta covid’ el mismo día de su cumpleaños.

La salsera no apareció en el parte policial de la intervención pues, según contó, cayó presa del pánico y se escondió en la maletera de su amigo Diego Molina, un ex mayor de la PNP y abogado que la llevó hasta el domicilio donde se realizó la reunión social.

Cuando llegó la policía a la casa, la salsera sostuvo que “no sabía que hacer y solo atiné a correr, a buscar a donde podía yo cuidarme y abrí la maletera donde estuve 45 minutos en la maletera”.

“Estaba en shock total. No sé como no me ahogué, pero luego sentí que me abren la maletera y no logré ver quien era. 10 minutos después salí de ahí y me metí al asiento de atrás”, manifestó la intérprete.

