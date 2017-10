Yahaira Plasencia lamentó pelea en vivo con Rosángela Espinoza, pero dijo esto de la modelo [VIDEO]

Yahaira Plasencia se pronunció tras la tremenda bronca en vivo que protagonizó con Rosángela Espinoza durante el juego del tortazo en Esto es Guerra. La salsera se disculpó con los seguidores del programa por su reacción, pero le mandó su chiquita a la modelo.



"En primer lugar quiero pedir disculpas de corazon a todos por la reacción que tuve, se que no fue la correcta, esto era un simple juego...", escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Twitter.

"...Lamentablemente hay personas que no aceptan perder,no es la primera vez que pasa, nuevamente les pido disculpas a todos por mi reaccion 🙏", agregó en otro tuit Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia reaccionó de manera violenta y hasta le tiró una patada a Rosángela Espinoza antes que sea separada por sus compañeros de Esto es Guerra. Incluso, en un momento se vio cómo empuja a Mathías Brivio y se le va encima a la modelo, quien también se encontraba fuera de sí.



Yaco Eskenazi y hasta la misma Maria Pía Copello trataron de poner orden en el set de Esto es Guerra, pero la ira contenida de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza las mantuvo fuera de sí durante varios minutos.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

La productora de Esto es Guerra, Pro Tv, comunicó que tanto Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza quedaron fuera del programa por actos de violencia que no van con el perfil del espacio televisivo.



Esta no es la primera vez que Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se van a las manos o se dicen la vela verde en pleno programa en vivo. Anteriormente, ambas se fueron a las manos, pero pidieron disculpas públicas y prometieron que no volverían a hacerlo...hasta hoy. ¡Qué lamentable!