Luego que Magaly Medina criticó la reciente presentación de Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2021, la cantante de salsa realizó una transmisión en vivo en Instagram y se refirió a la conductora de ATV.

A través de una interacción con el productor Sergio George, la intérprete de la canción “Ulalá” señaló que la presentadora de “Magaly TV: La Firme” la ataca sin razón alguna.

“¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte... Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de este señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, comenzó diciendo Plasencia.

“Lo peor de todo es que la señora Magaly es mujer, dice que porque eres vedette, que te miran el pot*, que esto, que el otro (...) Entonces esto es de mujer contra mujer. Yo no busco caerle bien a todo el mundo o que estos programas hablen de mí, no me importa”, añadió.

Finalmente, la expareja de Jefferson Farfán cuestionó a Medina por minimizar su arduo trabajo para ganarse un espacio en la industria musical.

“Pero voy a este programa, todo el tiempo se trata de denigrarme. ¿Tiene algo personal contra mí o qué? Porque siempre está minimizando mi trabajo, conmigo siempre es fuerte la cosa. Yo siento que hay algo contra mí”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia: cantante acompañó a su mamá para recibir primera dosis contra el COVID-19

Yahaira Plasencia acompañó a su mamá para recibir primera dosis contra el COVID-19. (Fuente: Instagram @yahairaplasencia)