Yahaira Plasencia explica por qué le dice señora a Tilsa Lozano, pero termina destruyéndola así [VIDEO]

Auque Yahaira Plasencia trató de poner paños fríos a los dimes y diretes con Tilsa Lozano, la salsera terminó por calentar más la situación con la Vengadora. La expareja de Jefferson Farfán brindó una entrevista para Domingo al Día en donde habló de todo y no pudo evitar mencionar a 'Tili'.

La enemistad entre Yahaira Plasencia y Tilsa Lozano viene desde hace mucho. Desde que la salsera mantenía una relación con Jefferson Farfán, la Vengadora nunca tuvo el mejor concepto de ella. Una vez que la cantante terminó con el futbolista, 'Tili' no desaprovechó la oportunidad para decir lo que opinaba sobre ella.

Unas últimas declaraciones de Yahaira Plasencia donde habría llamado 'veteranas' a Melissa Klug y a Tilsa Lozano terminaron por colmar la paciencia de la Vengadora. Incluso, terminó por revelar que la salsera no tiene 22 años sino que está por cumplir 24 en abril.

Ante esto, Yahaira Plasencia decidió defenderse y aclarar por qué razón llama 'señora' a Tilsa Lozano. La cantante indicó que solo se trata de una forma de respeto para alguien que tiene una familia y una hija y que no tiene nada que ver con su edad.

"Yo creo que es una señora, no sé que edad tiene. Ojo, no la estoy tratando de 'veterana' como ha dicho. Me refiero a que es una persona con una familia, tiene hija... Entonces, creo que ponerse a nivel de una chica como yo que nunca ha hablado de ella, que nunca me he metido con ella y siempre trata de chancarme", dijo Yahaira Plasencia.

Pero cuando todo parecía terminar pacíficamente, Yahaira Plasencia decidió arremeter contra Tilsa Lozano. "No solo le gusta chancarme. Siento que también le gusta humillar. Y hay que tener cuidado con eso ¿no?"

