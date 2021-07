LA PASA MAL. Yahaira Plasencia reapareció visiblemente afectada en su cuenta de Instagram al contar que algunos usuarios está denunciando su videoclip ‘Dime’, con el objetivo de que sea eliminado de YouTube. La salsera estrenó su nueva canción el pasado jueves, en medio de gran expectativa.

En el video, Yahaira Plasencia cuenta que algunos de sus ‘haters’ están ‘reportando’ el video de YouTube y, de continuar con esas prácticas, podrían hasta eliminarlo de la plataforma.

Yahaira Plasencia indicó sentirse desconcertada pues no entiende por qué los usuarios han decidido tomar esas acciones contra ella y el video que grabó en Estados Unidos de la mano de Sergio George.

Yahaira Plasencia llora por denuncias a su video 'Dime': "No sé por qué hacen eso"

“Estoy bastante desconcertada, triste con mucha impotencia. Hay un equipo detrás de todo esto, haciendo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes, no entiendo por qué tanta gente denuncia todo tiempo el video. Me están haciendo lo mismo que con ‘Cobarde’, que lograron eliminar el video de YouTube y después de tres meses pude recuperarlo”, dijo Yahaira Plasencia.

Finalmente, Yahaira Plasencia pidió a la gente que no le guste el video que no lo reporte. Al borde de las lágrimas, la salsera indica que puso mucho esfuerzo en que esta canción vea la luz.

“Me llena de mucha tristeza, impotencia y rabia, he venido trabajando esto con mucho esfuerzo. Es algo que no logro entender. Quería pedirle a la gente que no le gusta el video o no le guste yo, que no hagan eso. No es justo que hagan eso”, puntualizó.

